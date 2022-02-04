Во Львовской области хотят ввести е-билет в областных маршрутках

Львовская облгосадминистрация 3 февраля объявила конкурс на поиск инвестора для запуска е-билета в пригородных и междугородних маршрутках. Приблизительная сумма инвестиций составляет 2,5 миллиона евро.

Компанию-победителя планируют определить 10 марта. Она должна будет внедрить новую систему оплаты проезда до конца 2022 года.

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В конкурсе заинтересованы 5 компаний

Управление транспорта и связи ЛОГА 3 февраля объявило конкурс на поиск инвестора для запуска электронного билета. Заявку на участие в нем можно будет подать до 4 марта.

Этот конкурс планировали объявить еще в июне 2021 года. Однако, по словам заместителя главы ЛОГА Юрия Бучко, из-за получения необходимых согласований от Государственной регуляторной службы и Минюста процесс несколько затянулся.

Бучко отметил, что система е-билета будет предусматривать наличный и безналичный способы оплаты. Сейчас принять участие в конкурсе заинтересованы 5 компаний. Однако в ЛОГА не разглашают их названия.

Наша задача сформирована так, что можно будет купить проездную карту, наверное, перевозчик будет давать скидки на месячный проезд. Можно будет рассчитаться обычной зарплатной картой, телефоном. Кроме того, валидаторы будут работать с социальной картой льготников,

– добавил Бучко.

Заместитель главы ЛОГА отметил, что валидаторы в автобусах будут устанавливать минимум 6 месяцев. Е-билет должен был бы заработать до конца 2022 года.

"У нас есть более тысячи автобусов. Нужно их обустроить. На это нужно время", – отметил чиновник.

По словам Бучко, перевозчики соглашаются с внедрением е-билета, ведь это поможет решить споры по перевозке льготников.

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Требования к участникам конкурса на введение е-билета