На Львівщині люди провалилися у 4-метрову яму
Джерело:ДСНС Львівщини
У Трускавці на Львівщині двоє людей впали у яму глибиною близько 4 метрів. Самостійно вилізти вони не могли, тому на місце викликали рятувальників. На щастя, люди не постраждали.
Нещасний випадок стався 27 жовтня о 14:30 на вулиці Стуса у Трускавці. Медичної допомоги потерпілі не потребували.
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Люди впали в глибоку яму
Двоє людей впали в яму глибиною близько чотирьох метрів та не могли самостійно вибратись. Очевидно, це сталося через необережність. На допомогу викликали працівників ДСНС.
До місця приїхали 5 рятувальників, які почали витягувати людей з пастки. За допомогою штурмової драбини вони спустились в яму, обв’язали людей ременями й мотузкою, витягнули їх на поверхню та передали медикам. Однак потерпілі почувались досить добре, тому допомогу їм не надавали.
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