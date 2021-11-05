На Львівщині мікроавтобус збив чоловіка: постраждалий – у дуже важкому стані
Джерело:поліція Львівщини
На дорозіСтарий Самбір – КПП "Смільниця" 4 листопада трапилась ДТП – водій мікроавтобуса збив пішохода. Постраждалий потрапив у важкому стані в реанімацію.
Аварія сталася приблизно о 10:40 в селищі Стара Сіль. Винуватцю ДТП загрожує в'язниця.
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Чоловік потрапив у реанімацію
Приблизно о 10:40 на дорозі сполученням Старий Самбір – КПП "Смільниця" трапилась жахлива ДТП. Водій автомобіля Opel Vivaro, 33-річний житель одного із сіл Стрийського району, збив 61-річного жителя Самбірщини.
Внаслідок аварії пішохід отримав важкі травми. Медики швидкої негайно відвезли його у лікарню. Наразі чоловік перебуває у реанімації.Зауважте! У Львові 4 листопада 38-річний Юрій Щербінін за кермом автівки Toyota Avensis на смерть збив 71-річного Володимира Шляхтіна, батька журналіста 24 каналу. Чоловік переходив дорогу пішохідним переходом. Експертиза встановила, що водій у момент ДТП був п'яним.
Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Винуватцю аварії загрожує від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням водійського посвідчення терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини ДТП.
Мікроавтобус збив пішохода / Фото поліції Львівщини