Аварія сталася приблизно о 10:40 в селищі Стара Сіль. Винуватцю ДТП загрожує в'язниця.

Важливо Нісся на шаленій швидкості: у Львові авто на смерть збило батька журналіста 24 каналу

Чоловік потрапив у реанімацію

Приблизно о 10:40 на дорозі сполученням Старий Самбір – КПП "Смільниця" трапилась жахлива ДТП. Водій автомобіля Opel Vivaro, 33-річний житель одного із сіл Стрийського району, збив 61-річного жителя Самбірщини.

Внаслідок аварії пішохід отримав важкі травми. Медики швидкої негайно відвезли його у лікарню. Наразі чоловік перебуває у реанімації.

Зауважте! У Львові 4 листопада 38-річний Юрій Щербінін за кермом автівки Toyota Avensis на смерть збив 71-річного Володимира Шляхтіна, батька журналіста 24 каналу. Чоловік переходив дорогу пішохідним переходом. Експертиза встановила, що водій у момент ДТП був п'яним.

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Винуватцю аварії загрожує від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням водійського посвідчення терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини ДТП.



Мікроавтобус збив пішохода / Фото поліції Львівщини