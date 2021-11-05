Авария произошла примерно в 10: 40 в поселке Старая Соль. Виновнику ДТП грозит тюрьма.

Важно Несся на бешеной скорости: во Львове авто насмерть сбило отца журналиста 24 канала

Мужчина попал в реанимацию

Примерно в 10:40 на дороге сообщением Старый Самбор – КПП "Смильница" случилось жуткое ДТП. Водитель автомобиля Opel Vivaro, 33-летний житель одного из сел Стрыйского района, сбил 61-летнего жителя Района.

В результате аварии пешеход получил тяжелые травмы. Медики скорой немедленно отвезли его в больницу. Сейчас мужчина находится в реанимации.

Заметьте! Во Львове 4 ноября 38-летний Юрий Щербинин за рулем автомобиля Toyota Avensis насмерть сбил 71-летнего Владимира Шляхтина, отца журналиста 24 канала. Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу. Экспертиза установила, что водитель в момент ДТП был пьян.

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Виновнику аварии грозит от 3 до 8 лет за решеткой с лишением водительского удостоверения сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства ДТП.

Микроавтобус сбил пешехода / Фото полиции Львовщины