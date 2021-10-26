На Львівщині можуть зупинити частину громадського транспорту: в чому причина

Частину громадського транспорту на Львівщині можуть призупинити через вакцинацію водіїв. Адже лише 30% кермувальників зробили щеплення від коронавірусу.

У Львівській області загалом є 50 фірм. Лише в декількох підприємствах вакцинованих водіїв є 80%. Про це повідомив начальник управління транспорту та зв’язку Львівської ОДА Степан Рудницький під час брифінгу 25 жовтня.

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На випадок посиленого карантину

На Львівщині можуть частково зупинити громадський транспорт, якщо запровадять обов’язкову вакцинацію водіїв. Оскільки наразі щеплення зробили лише 30% кермувальників і всіх інших не допустять до роботи.

Ця цифра є недостатньою. Якщо вийде нормативний документ, що допускатимуться до роботи лише вакциновані водії, то лише третина працівників зможе працювати. Інші змушені будуть у якнайшвидші темпи проводити вакцинацію,

– сказав Степан Рудницький.

Зараз водії не зобов’язані вакцинуватися, але їх просять зробити щеплення на випадок погіршення епідемії. Адже якщо ситуація на Львівщині погіршає, то обов’язкову вакцинацію можуть вимагати і в перевізників та водіїв.

Карантин на Львівщині: останні новини

З 25 жовтня у Львівській області запровадили нові карантинні правила.

Усі відвідувачі кафе, ресторанів, промислових ринків, ТРЦ, салонів краси мають мати з собою сертифікати про вакцинацію або негативний ПЛР-тест (за 72 години до відвідування закладу).

Нові правила не поширюються на продуктові магазини, супермаркети й аптеки. Таке рішення ухвалила напередодні обласна комісія ТЕБ і НС..

Такі ж обмеження почнуть діяти у Львові з 1 листопада.



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