На Львівщині "накрили" багатомільйонне підпільне виробництво цигарок

Правоохоронці викрили на Львівщині підпільний цех, де виготовляли підроблені цигарки відомих марок. Поліцейські вилучили контрафактний товар та обладнання на 33 мільйони гривень.

Зловмисники збували свій товар у країни ЄС. Їх викрили оперативники управління стратегічних розслідувань та слідчі поліції Львівщини.

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Поліція припинила незаконне виробництво цигарок

Правоохоронці встановили місце розташування підпільних цехів, на яких виготовляли підроблені цигарки. Також їм вдалося з'ясувати адреси так званих перевальних баз. За попередніми даними, усі приміщення орендували на підставних осіб. У двох цехах зловмисники встановили промислове обладнання. Там вони налагодили повний цикл виробництва – від обробки сировини до виготовлення готової продукції.

Зловмисники виготовляли приблизно 35 тисяч пачок цигарок щодоби. Так, їхній "чорний" прибуток сягав 365 тисяч гривень. Ці гроші потрапляли виключно на рахунки організаторів тіньового бізнесу. Підпільні цехи розташовувалися у Львівському район, а "перевальна база" – у Львові.

Цехи працювали в закритому режимі. Кожне приміщення мало власну дизельну підстанцію, щоб замаскувати споживання значної кількості електроенергії. Для роботи наймали працівників, переважно жителів різних населених пунктів Львівської області. Вони працювали вахтовим методом, виробничий процес був позмінним. Готову продукцію продавали в країни Євросоюзу під виглядом торговельних марок відомих виробників.

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У підпільних цехах провели обшуки

Оперативники та слідчі 9 – 10 листопада припинили діяльність підпільних цехів та провели там обшуки. Правоохоронці вилучили обладнання та цигарки на 33 мільйони гривень:

майже 337 тисяч пачок цигарок;

130 кілограмів тютюну;

369 ящиків з фільтрами для сигарет;

22 палети з тарою для блоків і пачок цигарок;

4 палети сигаретного паперу;

лінію для виробництва цигарок,

обладнання для сушіння та подрібнення тютюну;

"чорнові" записи та інші речі, які використовували для безперебійного виробництва.

Окрім цього, на момент обшуків у приміщенні цехів перебували 9 працівників.

Дивіться фото обшуків у підпільних цехах / Фото поліції Львівщини

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів". Зловмисникам загрожує від 3 до 5 років за ґратами з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених цигарок, обладнання, сировини тощо.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити особи організаторів підпільних цехів.