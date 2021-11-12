Злоумышленники сбывали свой товар в страны ЕС. Их разоблачили оперативники Управления стратегических расследований и следователи полиции Львовщины.

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Полиция пресекла незаконное производство сигарет

Правоохранители установили место расположения подпольных цехов, в которых изготавливали поддельные сигареты. Также им удалось выяснить адреса так называемых перевалочных баз. По предварительным данным, все помещения арендовали на подставных лиц. В двух цехах злоумышленники установили промышленное оборудование. Там они наладили полный цикл производства – от обработки сырья до изготовления готовой продукции.

Злоумышленники изготавливали примерно 35 тысяч пачек сигарет в сутки. Так, их "черная" прибыль достигала 365 тысяч гривен. Эти деньги попадали исключительно на счета организаторов теневого бизнеса. Подпольные цеха располагались во Львовском районе, а "перевалочная база" – во Львове.

Цеха работали в закрытом режиме. Каждое помещение имело собственную дизельную подстанцию, чтобы замаскировать потребление значительного количества электроэнергии. Для работы нанимали работников, преимущественно жителей разных населенных пунктов Львовской области. Они работали вахтовым методом, производственный процесс был посменным. Готовую продукцию продавали в страны Евросоюза под видом торговых марок известных производителей.

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В подпольных цехах провели обыски

Оперативники и следователи 9 – 10 ноября прекратили деятельность подпольных цехов и провели там обыски. Правоохранители изъяли оборудование и сигареты на 33 миллиона гривен:

почти 337 тысяч пачек сигарет;

130 килограммов табака;

369 ящиков с фильтрами для сигарет;

22 паллеты с тарой для блоков и пачек сигарет;

4 поддона сигаретной бумаги;

линию для производства сигарет,

оборудование для сушки и измельчения табака;

"черновые" записи и другие вещи, которые использовали для бесперебойного производства.

Кроме этого, на момент обысков в помещении цехов находились 9 работников.

Смотрите фото обысков в подпольных цехах / Фото полиции Львовщины

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Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировку с целью сбыта подакцизных товаров". Злоумышленникам грозит от 3 до 5 лет за решеткой с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных сигарет, оборудования, сырья и тому подобное.

Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить личности организаторов подпольных цехов.