На Львівщині – новий рекорд з вакцинації проти COVID-19: кількість охочих щепитись вражає
Джерело:ЛОДА
Жителі Львівщини продовжують активно вакцинуватися проти коронавірусу. За минулий тиждень щеплення зробили понад 120 тисяч людей.
Своєю чергою, в Україні минулого тижня вакцинували понад 1,7 мільйона людей. Цей показник щеплених є вищим, ніж за увесь червень.
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Загалом на Львівщині щеплення проти коронавірусу отримали понад 1,1 мільйона людей.
Протягом минулого тижня щеплення отримали понад 120 тисяч осіб. Наразі це найбільший показник вакцинації на Львівщині. Всього зроблено 1 113 103 щеплень від COVID-19,
– мовиться у повідомленні ЛОДА.
Зокрема 31 жовтня вакцинувалися 8900 людей. З них 6739 отримали першу дозу препарату, а 2161 – другу.
- У Львові щепились 5859 людей;
- у Львівському районі – 223;
- у Яворівському районі – 128;
- у Червоноградському районі – 764;
- у Стрийському районі – 509;
- у Самбірському районі – 450;
- у Золочівському районі – 254;
- у Дрогобицькому районі – 631;
- в інших обласних та приватних закладах охорони здоров'я у Львові – 82.
В області 31 жовтня працювали 19 центрів вакцинації та 183 пункти щеплення. Загалом на Львівщині провели понад 447 тисяч щеплень другою дозою.
- Вакциною Covieshield щепилися 38 403 людини;
- Astra Zeneca – 144 471;
- Coronavac – 287 914;
- Pfizer – 491 982;
- Moderna – 150 423.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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Графік роботи центрів вакцинації
Щоб отримання щеплення проти коронавірусу у центрі вакцинації необхідно мати документ, який посвідчує особу. Записатися можна у додатку Helsi. Окрім цього, охочі можуть просто приходити у центр вакцинації та займати живу чергу. Також вакцинацію проводять у пунктах щеплень, однак для цього слід попередньо звернутися до сімейного лікаря.
За інформацією Львівського обласного інформаційно – аналітичного центру медичної статистики, на Львівщині 1 – 7 листопада у Львові працюватимуть такі центри вакцинації:
- ТРЦ "Форум Львів", вулиця Під Дубом, 7Б. З 10:00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), з 15:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).
- ЛКП "Культурно-освітній центр Довженка", проспект Червоної Калини, 81. З 10:00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), з 15:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca);
- ТРК "Victoria Gardens", вулиця Кульпарківська, 226а (другий поверх). З 10:00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), з 15:00 до 18:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca);
- ТЦ "Епіцентр", вулиця Богдана Хмельницького, 188a. З 10:00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty), з 15:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty);
- ТЦ "Епіцентр", вулиця Городоцька, 302. З 10:00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty), з 15:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty);
- Гуртовий ринок сільськогосподарської продукції "Нижній Шувар", вулиця Хуторівка, 4б, 3 поверх. 5 листопада з 15:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty).
- ТРЦ "King Cross Leopolis", село Сокільники, вулиця Стрийська, 30. З 13:00 до 18:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac);
- Центральний залізничний вокзал, площа Двірцева, 1, приміщення медпункту. З 10:00 до 14:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), з 15:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca);
- Будинок Головної пошти, вулиця Словацького, 1. З 15:00до 19.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca);
- ТЦ "Скриня", вулиця Городоцька, 179. З 10:00 до 14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), з 15:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca);
- Кінотеатр Multiplex Spartak в СТРЦ SPARTAK, вулиця Гетьмана Мазепи, 1-Б. З 10:00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), з 15:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca);
- Головний корпус Львівського національного університету імені Івана Франка, вулиця Університетська, 1. З 10:00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), з 15:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca);
- ТВК "Південний", ТЦ "Європа", вулиця Щирецька, 36. З 10:00 до 14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), з 15:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca);
- Палац культури залізничників "Рокс", вулиця Федьковича, 54. 2 – 7 листопада з 10:00 до 14:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).
Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу