На Львівщині пенсіонерки пішли по гриби й заблукали: їх шукали разом зі службовим собакою

У селі Верхні Гаї 20 вересня під час збирання грибів заблукали 2 пенсіонерки. Їм на допомогу вирушили рятувальники.

На щастя, з жінками нічого поганого не трапилось. Їх розшукали та вивели з лісу.

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Пенсіонерки заблукали у лісі

О 21:41 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що в селі Верхні Гаї під час збирання грибів заблукали 2 дрогобичанки віком 75 та 81 рік. До місця події негайно виїхали співробітники ДСНС.

Рятувальники підтримували зв'язок із жінками за допомогою мобільного телефону. Завдяки їхнім підказкам, пенсіонеркам вдалося вийти з лісу, де на них чекали співробітники ДСНС.

Жінок знайшли о 1:25. На щастя, вони не потребували медичної допомоги. До пошукових робіт залучили 7 рятувальників, службового собаку та 1 одиницю спецтехніки.

Нещодавно у Карпатах туристка травмувалась під час походу на Говерлу. Зійти на вершину жінці вдалось успішно, а от під час спуску їй знадобилась допомога рятувальників.

Дивіться фото порятунку пенсіонерок / Фото ДСНС Львівщини