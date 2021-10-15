На Львівщині перепоховали 16 воїнів УПА, вбитих НКВС

У селі Соколівка 15 жовтня перепоховали останки 16 воїнів Української повстанської армії. Усі вони були жертвами НКВС і загинули у молодому віці.

Фахівці Меморіально-пошукового центру "Доля" у жовтні знайшли останки 15 чоловіків і однієї жінки. У кількох загиблих виявили травми, які завдали тупим предметом. За словами археологів, так із затриманими або пораненими бійцями традиційно поводилися комісари НКВС.

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На Львівщині перепоховали вбитих НКВС воїнів УПА

У селі Соколівка 15 жовтня перепоховали віднайдені останки 16 воїнів УПА, які стали жертвами радянського режиму. Братську могилу знайшли фахівці Меморіально-пошукового центру "Доля".

За інформацією дослідників, вони ексгумували рештки 16 людей – 15 чоловіків та 1 жінки. Усі вони загинули у молодому віці. Фахівці припускають, що тіла загиблих воїнів УПА забрали з поля бою і хаотично скинули до ями. Серед причин їхньої смерті – вогнепальні рани, отримані в бою, та численні травми від ударів.

За результатами антропологічних досліджень, можна зробити висновок, що удари завдавали у голову й обличчя тупим предметом або прикладом гвинтівки. Як правило, таким чином поводилися загони НКВС із затриманими або пораненими воїнами,

– розповів керівник центру "Доля" Святослав Шеремета

Чин похорону відбувся у місцевому храмі. Мешканці громади, священники, представники місцевої, районної та обласної влад помолилися за загиблих. Після цього відбулася урочиста хода до сільського кладовища, де і перепоховали останки.

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Перепоховання відбулось у дні 79 річниці створення УПА

Голова Львівської обласної ради Ірина Гримак зауважила, що перепоховання борців за волю України символічно відбулося у дні 79 річниці створення Української повстанської армії.

"Через УПА пройшло понад 100 тисяч осіб, а за підтримку повстанців каральними органами радянського союзу було репресовано понад пів мільйона людей. Земля України встелена тілами героїв, які у здавалося б безнадійній ситуації до останнього подиху вірили та боролися за майбутню незалежність України", – зауважила посадовиця.

Гримак подякувала дослідникам центру "Доля" за відновлення історичної справедливості.

"Маємо зробити усе від нас можливе, щоб жодному наступному поколінню українців більше не доводилося зі зброєю у руках боронити свою землю. Щоб вони вільно жили на своїй землі. Про це мріяли та за це боролося не одне покоління українців", – підсумувала голова ЛОР.

Дивіться фото перепоховання воїнів УПА / Фото ЛОР