На Львівщині попрощались із загиблим Героєм Віталієм Павлиськом: щемливі фото

На Донбасі 7 листопада трагічно загинув український захисник Віталій Павлисько. Героя поховали на рідній Яворівщині.

Військовий отримав осколкове поранення, яке було несумісним з життям. У нього залишились батьки, дружина та 2 дітей.

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На Львівщині попрощались із загиблим захисником

Яворівщина 11 листопада попрощалась із загиблим Героєм Віталієм Павлиськом, який загинув 7 листопада у районі проведення Операції Об'єднаних сил. Він захищав батьківщину від окупантів з 2015 року.

Прощання з бійцем відбулося у його рідному Яворові. Чин похорону провели у Храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Героя поховали на Новому цвинтарі.

Нехай добрий, світлий спомин про Віталія Павлиська назавжди залишиться у серцях рідних, колег та всіх хто його знав. Вічна пам'ять Герою!,

– мовиться у дописі Яворівської РДА.

Віддати шану воїну прийшли рідні, друзі та побратими. Також із загиблим захисником попрощалися голова Яворівської РДА Ярослав Коминський, голова районної ради Микола Романюк, голова міської ради Ігор Грабовський та перший заступник голови РДА Володимир Дзюнька.

Дивіться фото прощання з Віталієм Павлиськом / Фото Яворівської РДА

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Коротка біографія Віталія Павлиська