На Львівщині попрощалися із загиблим Героєм Русланом Нировим: щемливі фото та відео

У зоні бойових дій на Донбасі 5 грудня загинув захисник з Львівщини Руслан Ниров. Його поховали у рідному селі на Пустомитівщині.

Наразі точна причина смерті бійця – невідома. Однак у Пустомитівській міськраді повідомили, що він загинув під час виконання військового обов'язку у зоні проведення Операції Об'єднаних сил.

До теми На Донбасі загинув військовий з Львівщини Руслан Ниров: фото захисника

Львівщина попрощалася із загиблим захисником

На Донбасі 5 грудня загинув 35-річний захисник Руслан Ниров. Він служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді. Боєць був родом з Пустомитівщини. Після його загибелі на території Пустомитівської міської територіальної громади з 7 по 9 грудня 2021 року оголосили днями жалоби.

На знак скорботи за загиблим на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підпорядкованих підприємств, установ та організацій приспустили українські стяги з чорною стрічкою. Окрім цього, на ринках, у магазинах, кафе та інших громадських закладах заборонили вмикати розважальну музику.

На Львівщині попрощалися із загиблим Героєм: відео

Загиблого захисника поховали 9 грудня у його рідному селі Семенівка. Провести Героя в останній путь прийшли його рідні, друзі, односельці та побратими.

Вічна пам'ять, Руслане! Герої не вмирають!,

– мовиться у повідомленні Пустомитівської міськради.

У Руслана Нирова залишились вагітна дружина, мама та 2 сестри.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття близьким та рідним загиблого захисника.

Дивіться фото прощання із загиблим Героєм / Фото Пустомитівської міськради

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