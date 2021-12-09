В настоящее время точная причина смерти бойца неизвестна. Однако в Пустомытовском горсовете сообщили, что он погиб во время исполнения воинского долга в зоне проведения Операции Объединенных сил.

На Донбассе погиб военный из Львовщины Руслан Ниров: фото защитника

Львовщина попрощалась с погибшим защитником

На Донбассе 5 декабря погиб 35-летний защитник Руслан Ниров. Он служил в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде. Боец был родом из Пустомытовщины. После его гибели на территории Пустомытовского городского территориального общества с 7 по 9 декабря 2021 года объявили днями траура.

В знак скорби за погибшим на зданиях и постройках органов местного самоуправления, подчиненных предприятий, учреждений и организаций приспустили украинские флаги с черной лентой. Кроме того, на рынках, в магазинах, кафе и других общественных заведениях запретили включать развлекательную музыку.

Во Львовской области попрощались с погибшим Героем: видео

Погибшего защитника похоронили 9 декабря в родном селе Семеновка. Провести Героя в последний путь пришли его родные, друзья, односельчане и собратья.

Вечная память, Руслан! Герои не умирают!,

– говорится в сообщении Пустомытовского горсовета.

У Руслана Нирова остались беременная жена, мама и две сестры.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования близким и родным погибшего защитника.

Смотрите фото прощания с погибшим Героем / Фото Пустомытовского горсовета

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