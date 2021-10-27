На Львівщині потяг на смерть збив чоловіка
На залізничному перегоні біля Мостиськ електропотяг наїхав на 66-річного чоловіка. У результаті аварії він помер. Рух потягів затримали на 3 години.
Загибель на залізниці сталася 26 жовтня о 19:45. Трагедія трапилась на залізничному перегоні Мостиська-1 – Мостиська-2. Обставини події встановлюються.
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Деталі аварії
На залізничному перегоні біля Мостиськ електропоїзд № 6113 Львів – Мостиська-2 збив чоловіка. На жаль, завдані травми були несумісні з життям.
Попередньо відомо, що водій електрички побачив людину та негайно почав гальмувати. Проте зупинити потяг не вдалося. Чоловікові було приблизно 66 років (1955 року народження). Він проживав у селі Шегині Яворівського району на Львівщині. Через аварію рух потягів затримали щонайменше на 3 години.
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