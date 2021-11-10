На Львівщині прощатимуться із загиблим Героєм Віталієм Павлиськом

10 листопада 2021 , 13:04
Читать новость на русском

Джерело:

Яворівська районна державна адміністрація

На Донбасі 7 жовтня трагічно загинув український захисник Віталій Павлисько. З Героєм прощатимуться 10 листопада у його рідному місті Яворові.

Тіло захисника привезуть зі Сходу на Львівщину. Чин похорону відбудеться 11 листопада.

До теми На фронті загинув боєць Віталій Павлисько з Яворова

Жителів Львівщини запрошують на прощання з Героєм

Тіло загиблого бійця Віталія Павлиська прямує зі Сходу на його рідну Яворівщину. Приблизно о 15:00 його привезуть у військову частину 24 ОМБр імені короля Данила.

Парастас відбудеться 10 листопада о 20:00 у рідному домі захисника в Яворові на вулиці Дорошенка, 3. Віталія Павлиська поховають 11 листопада об 11:00 на Новому цвинтарі (під Чернилявою).

Закликаємо гідно віддати шану Герою, який життя поклав за мир та спокій нашої Батьківщини,
– мовиться у повідомленні.

Прощання із загиблим Героєм відбуватиметься за маршрутом:

  • вулиця Дорошенка;
  • вулиця Велике Передмістя ("Яворівський молочний завод");
  • вулиця Святоюрська;
  • Храм Успіння Пресвятої Богородиці (Гірна Церква);
  • вулиця Шашкевича;
  • вулиця Івана Франка;
  • вулиця Січових Стрільців;
  • Новий цвинтар (під Чернилявою).
Важливо! Головний сержант Віталій Павлисько разом з іншими військовослужбовцями 7 листопада переміщався в укриття. Під час обстрілу бойовиків поряд із захисниками підірвалася одна з ворожих мін. На жаль, Павлисько отримав осколкове поранення, яке було несумісним із життям. У нього залишились батьки, дружина, донька та син.


На Львівщині прощатимуться із загиблим бійцем / Фото Яворівської РДА

Автор: Ольга Котів