На Львівщині розбилася сім'я з Вінничини: ДТП спричинив племінник ексмера Сколе, – ЗМІ

Ймовірно, Opel Vectra, що спричинила ДТП, кермував саме Кашаник. Цю інформацію журналістами підтвердили з 3 джерел. Зокрема, серед медиків та правоохоронців.

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Хлопець перебуває у реанімації, але загрози для життя нема. Він виявився рідним племінником скандального ексмера Сколе Володимира Москаля. Політик очолював місто 10 років, однак програв на місцевих виборах 2020 року.

Місцеві жителі розповіли, що Кашаник часто їздив за кермом у нетверезому стані. У день ДТП його теж начебто бачили п'яним.

Знаю точно, що малий цей запойний, любив п'яним сідати за кермо. У цей день зранку він п’яним їздив по Сколе,

– розповів місцевий.

Проте поліція ще офіційно не підтвердила наявність алкоголю у крові Кашаника.

Що відомо про Кашаника

Хлопець закінчив Львівську політехніку. Він працював оператором АЗС "Прімаойл" на об'їзній дорозі Сколе.

На місцевих виборах балотувався до Сколівської міськради під першим номером у списку партії "Правий сектор". Щоправда, політиком не став, оскільки партія не подолала виборчий бар'єр.

ДТП біля Сколе: головне

На трасі Київ – Чоп 20 липня водій Opel Vectra вилетів на зустрічну смугу та зіштовхнувся з автівкою Mazda 6.

В ній їхала з відпочинку у Карпатах сім'я з двома дітьми.

Внаслідок аварії двоє людей померли: пасажирка Mazda загинула на місці, а її 10-річний син – у лікарні.

Її чоловіка та доньку, а також водія Opel Vectra терміново госпіталізували.



ДТП на Львівщині / Фото поліції