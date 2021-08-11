На Львівщині шкільний автобус потрапив у жахливу ДТП: автівки розкидало у різні боки

11 серпня 2021 , 18:38
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Джерело:

"Все про Городок"

У Городку 11 серпня трапилась жахлива ДТП за участю шкільного автобуса. Автівки неабияк пошкодились і розлетілись у різні сторони дороги.

Аварія трапилась біля підприємства "Яблуневий Дар". На щастя, у ДТП ніхто не постраждав.

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Шкільний автобус потрапив в аварію

  • ДТП трапилась приблизно о 14:20 на вулиці Львівській.
  • Шкільний автобус "Богдан" зіштовхнувся з автівкою Volkswagen.
  • Внаслідок зіткнення "Школярик" відкинуло у бетонний паркан, а легковик відлетів на протилежний бік дороги.
  • Очевидці розповіли, що дітей у момент аварії в автобусі не було.
  • За попередньою інформацією поліції, водій легковика виїхав на зустрічну смугу й там зіткнувся з автобусом.
  • Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини ДТП. 
Зауважте! За інформацією ZAXID.NET, в шкільному автобусі перебували 4 пасажири. На щастя, вони не постраждали.


ДТП трапилась на вулиці Львівській у Городку / Фото Misha Stupnytskyi


Водій Volkswagen виїхав на зустрічну смугу / Фото Misha Stupnytskyi


Легковик зіткнувся зі шкільним автобусом / Фото Misha Stupnytskyi


Внаслідок ДТП ніхто не постраждав / Фото Misha Stupnytskyi


Обставини аварії встановлять правоохоронці / Фото Misha Stupnytskyi

Автор: Ольга Котів