На Львівщині спіймали поляка, якого 4 роки розшукував Інтерпол: фото

6 серпня 2021 , 11:07
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Джерело:

поліція Львівщини

У Яворові 4 серпня правоохоронці затримали 40-річного поляка. Чоловіка з 2017 року розшукував Інтерпол.

Поляка оголосили у міжнародний розшук з ініціативи Франції. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

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На Львівщині затримали шахрая, якого шукав Інтерпол

  • Оперативники кримінальної поліції 4 серпня затримали у Яворові 40-річного поляка.
  • Інтерпол оголосив його у розшук у 2017 році з ініціативи Франції.
  • Чоловіка підозрюють у шахрайстві та підробці документів.
  • Затриманого помістили в ізолятор тимчасового тримання.
  • Наразі правоохоронці розв'язують питання про його екстрадицію.
Зауважте! У болгарському аеропорту 7 липня затримали з підробленими документами львівського "злодія в законі" Андрія Недзельського, більш відомого як "Нєдєля". Його підозрюють у вбивстві іншого кримінального авторитета.


На чоловіка чекає екстрадиція / Фото поліції Львівщини

Автор: Ольга Котів