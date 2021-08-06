На Львівщині спіймали поляка, якого 4 роки розшукував Інтерпол: фото
6 серпня 2021 , 11:07Читать новость на русском
Джерело:поліція Львівщини
У Яворові 4 серпня правоохоронці затримали 40-річного поляка. Чоловіка з 2017 року розшукував Інтерпол.
Поляка оголосили у міжнародний розшук з ініціативи Франції. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
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На Львівщині затримали шахрая, якого шукав Інтерпол
- Оперативники кримінальної поліції 4 серпня затримали у Яворові 40-річного поляка.
- Інтерпол оголосив його у розшук у 2017 році з ініціативи Франції.
- Чоловіка підозрюють у шахрайстві та підробці документів.
- Затриманого помістили в ізолятор тимчасового тримання.
- Наразі правоохоронці розв'язують питання про його екстрадицію.
На чоловіка чекає екстрадиція / Фото поліції Львівщини