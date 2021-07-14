Зловмисника затримали на вулиці Генерала Чупринки. Його вже передали співробітникам Інтерполу.

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Поліція затримала іноземця, якого шукав Інтерпол

  • Оперативники кримінальної поліції на вулиці Генерала Чупринки 13 липня затримали 45-річного іноземця.
  • Він перебував у міжнародному розшуку.
  • Затриманого підозрюють в участі у збройному пограбуванні, вчиненому на території його країни.
  • Однак наразі невідомо, громадянином якої країни є чоловік.
  • Львівські правоохоронці передали іноземця співробітникам Інтерполу.

У Львові затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол: фото
У Львові затримали іноземця, якого шукав Інтерпол / Фото поліції Львівщини