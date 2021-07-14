У Львові затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол: фото

Зловмисника затримали на вулиці Генерала Чупринки. Його вже передали співробітникам Інтерполу.
До теми Іноземець втік із суду в Харкові: як йому це вдалось – відео втечі
Поліція затримала іноземця, якого шукав Інтерпол
- Оперативники кримінальної поліції на вулиці Генерала Чупринки 13 липня затримали 45-річного іноземця.
- Він перебував у міжнародному розшуку.
- Затриманого підозрюють в участі у збройному пограбуванні, вчиненому на території його країни.
- Однак наразі невідомо, громадянином якої країни є чоловік.
- Львівські правоохоронці передали іноземця співробітникам Інтерполу.
У Львові затримали іноземця, якого шукав Інтерпол / Фото поліції Львівщини