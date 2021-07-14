Злоумышленника задержали на улице Генерала Чупринки. Его уже передали сотрудникам Интерпола.

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Полиция задержала иностранца, которого искал Интерпол

Оперативники криминальной полиции на улице Генерала Чупринки 13 июля задержали 45-летнего иностранца.

Он находился в международном розыске.

Задержанного подозревают в участии в вооруженном ограблении, совершенном на территории его страны.

Однако пока неизвестно, гражданином какой страны является мужчина.

Львовские правоохранители передали иностранца сотрудникам Интерпола.

Заметьте! В болгарском аэропорту 7 июля задержали львовского "вора в законе" Андрея Недзельского, более известного как "Неделя". Его подозревают в убийстве другого криминального авторитета.



Во Львове задержали иностранца, которого искал Интерпол / Фото полиции Львовщины