Злоумышленника задержали на улице Генерала Чупринки. Его уже передали сотрудникам Интерпола.
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Полиция задержала иностранца, которого искал Интерпол
- Оперативники криминальной полиции на улице Генерала Чупринки 13 июля задержали 45-летнего иностранца.
- Он находился в международном розыске.
- Задержанного подозревают в участии в вооруженном ограблении, совершенном на территории его страны.
- Однако пока неизвестно, гражданином какой страны является мужчина.
- Львовские правоохранители передали иностранца сотрудникам Интерпола.
Во Львове задержали иностранца, которого искал Интерпол / Фото полиции Львовщины