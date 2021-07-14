Злоумышленника задержали на улице Генерала Чупринки. Его уже передали сотрудникам Интерпола.

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Полиция задержала иностранца, которого искал Интерпол

  • Оперативники криминальной полиции на улице Генерала Чупринки 13 июля задержали 45-летнего иностранца.
  • Он находился в международном розыске.
  • Задержанного подозревают в участии в вооруженном ограблении, совершенном на территории его страны.
  • Однако пока неизвестно, гражданином какой страны является мужчина.
  • Львовские правоохранители передали иностранца сотрудникам Интерпола.

У Львові затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол: фото
Во Львове задержали иностранца, которого искал Интерпол / Фото полиции Львовщины