Поляка оголосили у міжнародний розшук з ініціативи Франції. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Цікаво У Львові затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол: фото

На Львівщині затримали шахрая, якого шукав Інтерпол

  • Оперативники кримінальної поліції 4 серпня затримали у Яворові 40-річного поляка.
  • Інтерпол оголосив його у розшук у 2017 році з ініціативи Франції.
  • Чоловіка підозрюють у шахрайстві та підробці документів.
  • Затриманого помістили в ізолятор тимчасового тримання.
  • Наразі правоохоронці розв'язують питання про його екстрадицію.

На Львівщині затримали поляка, якого 4 роки розшукував Інтерпол: фото
На чоловіка чекає екстрадиція / Фото поліції Львівщини