Поляка оголосили у міжнародний розшук з ініціативи Франції. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Цікаво У Львові затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол: фото

На Львівщині затримали шахрая, якого шукав Інтерпол

Оперативники кримінальної поліції 4 серпня затримали у Яворові 40-річного поляка.

Інтерпол оголосив його у розшук у 2017 році з ініціативи Франції.

Чоловіка підозрюють у шахрайстві та підробці документів.

Затриманого помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Наразі правоохоронці розв'язують питання про його екстрадицію.

Зауважте! У болгарському аеропорту 7 липня затримали з підробленими документами львівського "злодія в законі" Андрія Недзельського, більш відомого як "Нєдєля". Його підозрюють у вбивстві іншого кримінального авторитета.



На чоловіка чекає екстрадиція / Фото поліції Львівщини