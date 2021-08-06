Поляка объявили в международный розыск по инициативе Франции. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
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На Львовщине задержали мошенника, которого искал Интерпол
- Оперативники криминальной полиции 4 августа задержали в Яворове 40-летнего поляка.
- Интерпол объявил его в розыск в 2017 году по инициативе Франции.
- Мужчину подозревают в мошенничестве и подделке документов.
- Задержанного поместили в изолятор временного содержания.
- Сейчас правоохранители решают вопрос о его экстрадиции.
Мужчину ждет экстрадиция / Фото полиции Львовщины