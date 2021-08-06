Поляка объявили в международный розыск по инициативе Франции. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

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На Львовщине задержали мошенника, которого искал Интерпол

  • Оперативники криминальной полиции 4 августа задержали в Яворове 40-летнего поляка.
  • Интерпол объявил его в розыск в 2017 году по инициативе Франции.
  • Мужчину подозревают в мошенничестве и подделке документов.
  • Задержанного поместили в изолятор временного содержания.
  • Сейчас правоохранители решают вопрос о его экстрадиции.

На Львівщині затримали поляка, якого 4 роки розшукував Інтерпол: фото
Мужчину ждет экстрадиция / Фото полиции Львовщины