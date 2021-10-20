На Львівщині трактор перекинувся на водія: чоловік загинув на місці

У селі Підмонастир, за 30 кілометрів від Львова, 19 жовтня 45-річний чоловік помер під час заготівлі дров. Загиблий віз у причепі деревину, але його трактор раптово перекинувся.

Смертельна аварія трапилася приблизно о 13:00. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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Трактор перекинувся на водія

У селі Підмонастир 19 жовтня під час заготівлі дров трагічно загинув 45-річний чоловік. Приблизно о 13:00 він їхав у місцевому лісі за кермом свого трактора "Булат Т-220", причеп якого був завантаженим деревиною. Водій не впорався з керуванням, і його трактор раптово перекинувся.

Внаслідок аварії чоловік отримав травми, несумісні з життям. Він загинув на місці події до приїзду медиків. Наразі слідчі встановлюють обставини та причини ДТП.

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