На Львівщині трактор перекинувся на водія: чоловік загинув на місці
У селі Підмонастир, за 30 кілометрів від Львова, 19 жовтня 45-річний чоловік помер під час заготівлі дров. Загиблий віз у причепі деревину, але його трактор раптово перекинувся.
Смертельна аварія трапилася приблизно о 13:00. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
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Трактор перекинувся на водія
У селі Підмонастир 19 жовтня під час заготівлі дров трагічно загинув 45-річний чоловік. Приблизно о 13:00 він їхав у місцевому лісі за кермом свого трактора "Булат Т-220", причеп якого був завантаженим деревиною. Водій не впорався з керуванням, і його трактор раптово перекинувся.
Внаслідок аварії чоловік отримав травми, несумісні з життям. Він загинув на місці події до приїзду медиків. Наразі слідчі встановлюють обставини та причини ДТП.Зауважте! За інформацією поліції Львівщини, 19 жовтня на дорогах області трапились 23 ДТП, 7 з яких були з постраждалими. На жаль, внаслідок аварій 4 людини загинули, а ще 5 – травмувалися.
Коротко про останні подібні аварії в Україні
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