На Львівщині трапилась моторошна ДТП: фура розтрощила магазин, є загиблі – фото і відео аварії

У Рудках 3 вересня трапилась жахлива ДТП – вантажівка на швидкості влетіла в продуктовий магазин. Попередньо відомо, що внаслідок аварії загинули 4 людини.

ДТП трапилась у центрі міста. На місці аварії працюють правоохоронці.

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У Рудках вантажівка розтрощила магазин

У центрі міста Рудки, біля ринку, приблизно о 16:20 трапилась моторошна ДТП.

За інформацією поліції Львівщини, водій вантажівки Renault, яка перевозила щебінь, не впорався з керуванням.

Він вилетів на тротуар та збив електроопору.

Після цього фура розтрощила будівлю продуктового магазину.

Очевидці розповіли, що, ймовірно, у вантажівки відмовили гальма.

За їхніми словами, це було жахливе видовище – частини тіл загиблих розкидало на дорозі.

Дивіться відео з місця ДТП:

Внаслідок ДТП загинули 4 людини

Попередньо відомо, що внаслідок аварії загинули 4 людини. Водій вантажівки та ще дві жінки померли на місці. Також постраждала дитина, яка у момент ДТП йшла тротуаром. Медики відвезли її до лікарні. Однак, попри зусилля лікарів, вона теж загинула.

Обставини аварії встановлюють правоохоронці. Також вони намагаються з'ясувати особи усіх учасників ДТП. Наразі дорога Львів – Самбір – заблокована.

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Дивіться фото з місця ДТП / Фото "Варта 1", поліції Львівщини та НТА