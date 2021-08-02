На Львівщині вантажівка на смерть збила 28-річного чоловіка: фото
2 серпня 2021 , 11:56Читать новость на русском
Джерело:поліція Львівщини
У Самбірському районі Львівщини 2 серпня трапилась смертельна ДТП – вантажівка збила 28-річного чоловіка. Внаслідок аварії пішохід отримав важкі травми та загинув на місці.
Водієві загрожує в'язниця. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
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Чоловік загинув під колесами вантажівки
- Смертельна аварія трапилась приблизно о 3:20 у селі Гординя.
- Водій вантажівки Volvo FH12, 60-річний місцевий житель, збив 28-річного односельця.
- Внаслідок ДТП постраждалий отримав важкі травми й загинув на місці події.
- Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху".
- Водієві загрожує покарання – від 3 до 8 років у в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.
- Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події.
60-річний чоловік потрапив під колеса вантажівки / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини