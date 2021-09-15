На Львівщині "ВАЗ" збив 9-річну дівчинку на переході: дитина потрапила до лікарні

15 вересня 2021 , 10:35
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Джерело:

поліція Львівщини

У Буську 14 вересня "ВАЗ" збив 9-річну дівчинку. У той момент дитина переходила дорогу пішохідним переходом.

ДТП трапилась на вулиці Петрушевича. Винуватцеві аварії загрожує обмеження волі.

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"ВАЗ" наїхав на дитину на пішохідному переході

  •  О 17:20 на вулиці Петрушевича водій автівки "ВАЗ 2108", 74-річний житель одного з сіл Золочівського району, збив 9-річну місцеву жительку.
  • У момент зіткнення дівчинка переходила дорогу пішохідним переходом.
  • Внаслідок аварії дитина травмувалась.
  • Медики відвезли її до лікарні.


Постраждала потрапила до лікарні / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке загрожує водієві, – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійських прав на той самий термін.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини аварії.

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Автор: Ольга Котів