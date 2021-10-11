На Львівщині жінка випала з маршрутки під час руху: водій поїхав, не зачинивши двері
11 жовтня 2021 , 16:59Читать новость на русском
Джерело:поліція Львівщини
У селі Звенигород 11 жовтня жінка випала з автобуса під час руху. Постраждала потрапила у лікарню.
Правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини інциденту.
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Пасажирка випала з маршрутки під час руху
ДТП трапилася приблизно о 7:00 у селі Звенигород Львівського району. Правоохоронці встановили, що 61-річна пасажирка маршрутки випала із салону на дорогу. Водій розпочав рух, не зачинивши двері.
Внаслідок падіння жінка отримала травми. Медики швидкої доставили постраждалу до лікарні. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та розв'язують питання її правової кваліфікації.
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