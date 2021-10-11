ДТП сталася 11 жовтня, близько 06:40 на 174 км автодороги "Київ – Харків – Довжанський", поблизу села Карпилівка, Лубенського району.

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За попередньою інформацією, автобус під керуванням 56-річного водія, який прямував із Луганщини до Києва, з'їхав з проїзної частини дороги та перевернувся на бік,

– повідомили у поліції.

На момент автопригоди в автобусі перебували 22 пасажири та двоє водіїв.

Унаслідок ДТП водія та 10 пасажирів госпіталізували.

Ступінь важкості тілесних ушкоджень встановлюється.

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка з'ясовує обставини та причини ДТП. Вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР.

На Полтавщині автобус потрапив у ДТП / Фото Нацполіції