Правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини інциденту.

Цікаво Ледь не потрапила під колеса: львів'янка з дитиною вибігла на дорогу на червоне світло

Пасажирка випала з маршрутки під час руху

ДТП трапилася приблизно о 7:00 у селі Звенигород Львівського району. Правоохоронці встановили, що 61-річна пасажирка маршрутки випала із салону на дорогу. Водій розпочав рух, не зачинивши двері.

Внаслідок падіння жінка отримала травми. Медики швидкої доставили постраждалу до лікарні. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та розв'язують питання її правової кваліфікації.

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