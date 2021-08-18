На Львівщині жінка впала у бункер для зерна: фото порятунку постраждалої

18 серпня 2021 , 13:45
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У Золочеві 18 серпня 54-річна жінка впала у бункер для прийому зерна. Вона травмувалась і не могла встати. На допомогу постраждалій приїхали рятувальники.

Глибина бункера становила 2,5 метра. Після порятунку жінку госпіталізували.

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Рятувальники витягли жінку з бункера

  • О 9:33 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що в Золочеві на вулиці Вокзальній 54-річна жінка впала в бункер для приймання зерна.
  • На місце події негайно вирушили співробітники ДСНС.
  • Внаслідок падіння постраждала травмувалась й не могла самостійно піднятись.
  • Щоб створити доступ до жінки, рятувальники за допомогою бензорізу розрізали металеву решітку.
  • Після цього вони змогли витягнути постраждалу та перекласти її на медичні ноші.
  • Жінку передали працівникам швидкої. Її госпіталізували.


Жінка впала у бункер глибиною 2,5 метра / Фото ДСНС Львівщини


Постраждала не могла самостійно встати / Фото ДСНС Львівщини


Рятувальники розрізали решітку / Фото ДСНС Львівщини


Жінку передали медикам швидкої / Фото ДСНС Львівщини


Постраждала потрапила до лікарні / Фото ДСНС Львівщини

Автор: Ольга Котів