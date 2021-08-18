Глибина бункера становила 2,5 метра. Після порятунку жінку госпіталізували.

Цікаво Львівські патрульні знайшли іноземку, яка зникла у центрі міста: фото

Рятувальники витягли жінку з бункера

  • О 9:33 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що в Золочеві на вулиці Вокзальній 54-річна жінка впала в бункер для приймання зерна.
  • На місце події негайно вирушили співробітники ДСНС.
  • Внаслідок падіння постраждала травмувалась й не могла самостійно піднятись.
  • Щоб створити доступ до жінки, рятувальники за допомогою бензорізу розрізали металеву решітку.
  • Після цього вони змогли витягнути постраждалу та перекласти її на медичні ноші.
  • Жінку передали працівникам швидкої. Її госпіталізували.

На Львівщині жінка впала у бункер для прийому зерна: фото порятунку постраждалої
Жінка впала у бункер глибиною 2,5 метра / Фото ДСНС Львівщини

На Львівщині жінка впала у бункер для прийому зерна: фото порятунку постраждалої
Постраждала не могла самостійно встати / Фото ДСНС Львівщини

На Львівщині жінка впала у бункер для прийому зерна: фото порятунку постраждалої
Рятувальники розрізали решітку / Фото ДСНС Львівщини

На Львівщині жінка впала у бункер для прийому зерна: фото порятунку постраждалої
Жінку передали медикам швидкої / Фото ДСНС Львівщини

На Львівщині жінка впала у бункер для прийому зерна: фото порятунку постраждалої
Постраждала потрапила до лікарні / Фото ДСНС Львівщини