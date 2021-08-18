Глибина бункера становила 2,5 метра. Після порятунку жінку госпіталізували.
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Рятувальники витягли жінку з бункера
- О 9:33 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що в Золочеві на вулиці Вокзальній 54-річна жінка впала в бункер для приймання зерна.
- На місце події негайно вирушили співробітники ДСНС.
- Внаслідок падіння постраждала травмувалась й не могла самостійно піднятись.
- Щоб створити доступ до жінки, рятувальники за допомогою бензорізу розрізали металеву решітку.
- Після цього вони змогли витягнути постраждалу та перекласти її на медичні ноші.
- Жінку передали працівникам швидкої. Її госпіталізували.
Жінка впала у бункер глибиною 2,5 метра / Фото ДСНС Львівщини
Постраждала не могла самостійно встати / Фото ДСНС Львівщини
Рятувальники розрізали решітку / Фото ДСНС Львівщини
Жінку передали медикам швидкої / Фото ДСНС Львівщини
Постраждала потрапила до лікарні / Фото ДСНС Львівщини