Глубина бункера составляла 2,5 метра. После спасения женщину госпитализировали.
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Спасатели вытащили женщину из бункера
- В 9:33 спасателям поступило сообщение о том, что в Золочеве на улице Вокзальной 54-летняя женщина упала в бункер для приема зерна.
- На место происшествия незамедлительно отправились сотрудники ГСЧС.
- В результате падения пострадавшая травмировалась и не могла самостоятельно подняться.
- Чтобы создать доступ к женщине, спасатели с помощью бензореза разрезали металлическую решетку.
- После этого они смогли вытащить пострадавшую и переложить ее на медицинские носилки.
- Женщину передали работникам скорой. Ее госпитализировали.
Женщина упала в бункер глубиной 2,5 метра / Фото ГСЧС Львовщины
Пострадавшая не могла самостоятельно встать / Фото ГСЧС Львовщины
Спасатели разрезали решетку / Фото ГСЧС Львовщины
Женщину передали медикам скорой / Фото ГСЧС Львовщины
Пострадавшая попала в больницу / Фото ГСЧС Львовщины