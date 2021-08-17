Об исчезновении женщины в полицию сообщил ее муж. Он пытался отыскать жену самостоятельно, но тщетно.

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Патрульные нашли пропавшую иностранку

Патрульные Тарас Горгут и Андрей Филь примерно в 1:00 получили сообщение о туристке, которая потерялась. Она с мужем отдыхала в общественном заведении. После этого женщина вышла на улицу и исчезла. Мужчина в течение 3 часов пытался самостоятельно ее найти, однако поиски были безрезультатными. Тогда он пошел в арендованное жилье и вызвал полицию.

Гражданин соседнего государства предоставил описание и фото своей 23-летней жены. Связи с ней не было. Ориентировку передали всем экипажам центральной части города,

– отметили правоохранители.

Патрульные обследовали прилегающие улицы. Примерно через час они нашли женщину на улице Лычаковской. Она очень обрадовалась и была благодарна правоохранителям, ведь заблудилась в незнакомом для нее городе и не знала, куда идти.

Примите во внимание! Недавно на Сумщине правоохранители заметили подростка без обуви, следовавшего по трассе без сопровождения взрослых. Выяснилось, что он живет в Шостке. Парень лечился в реабилитационном центре города Сумы и не имел денег, чтобы вернуться домой.



Патрульные нашли пропавшую иностранку / Фото патрульной полиции Львовщины