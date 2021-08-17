Львівські патрульні знайшли іноземку, яка зникла у центрі міста: фото

Про зникнення жінки поліцію повідомив її чоловік. Він намагався відшукати дружину самотужки, проте марно.
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Патрульні знайшли зниклу іноземку
Патрульні Тарас Горгут та Андрій Філь приблизно о 1:00 отримали повідомлення про туристку, яка загубилася. Вона з чоловіком відпочивала в громадському закладі. Після цього жінка вийшла на вулицю і зникла. Чоловік протягом 3 годин намагався самотужки її знайти, однак пошуки були безрезультатними. Тоді він пішов до орендованого помешкання і викликав поліцію.
Громадянин сусідньої держави надав опис та фото своєї 23-річної дружини. Зв'язку з нею не було. Орієнтування передали усім екіпажам центральної частини міста,
– зазначили правоохоронці.
Патрульні обстежили прилеглі вулиці. Приблизно через годину вони знайшли жінку на вулиці Личаківській. Вона дуже зраділа й була вдячна правоохоронцям, адже заблукала у незнайомому для неї місті й не знала, куди йти.
Патрульні знайшли зниклу іноземку / Фото Патрульної поліції Львівщини