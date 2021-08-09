Вилетів на зустрічну: у нищівній ДТП на Львівщині постраждали 5 людей – фото

9 серпня 2021 , 12:07
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Джерело:

Патрульна поліція Львівщини

На трасі Київ – Чоп 9 серпня зіштовхнулись Citroen та "ВАЗ 2106". Внаслідок аварії постраждали 5 людей. Рух дорогою ускладнений.

ДТП трапилась у селі Козьова. Правоохоронці проводять розслідування.

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На трасі Київ – Чоп зіштовхнулись ВАЗ та Citroen

  • У селі Козьова вранці 9 серпня трапилась нищівна ДТП.
  • Водій автівки Citroen виїхав на зустрічну смугу і зіштовхнувся з "ВАЗ 2106".
  • За попередніми даними, внаслідок аварії травмувались 5 людей.
  • За інформацією "Варта 1", двоє з них перебувають у важкому стані, а решта отримали легкі травми.
  • На місці аварії працюють медики та правоохоронці. Обставини ДТП з'ясовують слідчі.
  • Наразі рух трасою ускладнений. Патрульні забезпечують регулювання


ДТП відбулась на зустрічній смузі / Фото Патрульної поліції Львівщини


Постраждали 5 людей / Фото Патрульної поліції Львівщини


Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото Патрульної поліції Львівщини

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Автор: Ольга Котів