Вилетів на зустрічну: у нищівній ДТП на Львівщині постраждали 5 людей – фото
9 серпня 2021 , 12:07Читать новость на русском
Джерело:Патрульна поліція Львівщини
На трасі Київ – Чоп 9 серпня зіштовхнулись Citroen та "ВАЗ 2106". Внаслідок аварії постраждали 5 людей. Рух дорогою ускладнений.
ДТП трапилась у селі Козьова. Правоохоронці проводять розслідування.
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На трасі Київ – Чоп зіштовхнулись ВАЗ та Citroen
- У селі Козьова вранці 9 серпня трапилась нищівна ДТП.
- Водій автівки Citroen виїхав на зустрічну смугу і зіштовхнувся з "ВАЗ 2106".
- За попередніми даними, внаслідок аварії травмувались 5 людей.
- За інформацією "Варта 1", двоє з них перебувають у важкому стані, а решта отримали легкі травми.
- На місці аварії працюють медики та правоохоронці. Обставини ДТП з'ясовують слідчі.
- Наразі рух трасою ускладнений. Патрульні забезпечують регулювання
ДТП відбулась на зустрічній смузі / Фото Патрульної поліції Львівщини
Постраждали 5 людей / Фото Патрульної поліції Львівщини
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото Патрульної поліції Львівщини
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