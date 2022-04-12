На Львівщині змінили тривалість комендантської години

Від сьогодні, 12 квітня, комендантська година на Львівщині триватиме з 23:00 до 06:00.

Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький видав відповідний наказ.

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Наказом передбачається, що від 12 квітня комендантська година на території Львівської області буде тривати з 23:00 до 06:00.

Львівська ОВА нагадує, що комендантська година передбачає заборону у відповідний час доби перебувати на вулицях громади без спеціально виданих перепусток та документів, що посвідчують особу.

Просимо усіх з відповідальністю поставитися до запроваджених мір на період дії воєнного стану. Дотримуйтеся правил комендантської години,

– зазначили у ЛОВА.

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