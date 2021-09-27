На Львівщині зростає захворюваність на коронавірус: у скількох пацієнтів є щеплення від COVID-19

27 вересня 2021 , 18:49
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Джерело:

ЛОДА

Ситуація з коронавірусом на Львівщині – не найкраща. Кожного дня кількість хворих та госпіталізованих зростає. З понад 1500 пацієнтів повністю вакцинованими є лише 1,2%.

Наразі Львівщина перебуває у жовтій карантинній зоні. Однак, якщо така динаміка зберігатиметься, область може стати "червоною".

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Кількість хворих на COVID-19 зростає

На Львівщині 26 вересня провели 1185 досліджень на коронавірус. COVID-19 діагностували у 241 людини:

  • Дрогобицький район – у 29 жителів;
  • Золочівський район – у 7;
  • Львівський район – у 180 (у Львові – 147);
  • Стрийський район – у 6;
  • Яворівський район – у 3;
  • Червоноградський район – у 6;
  • Самбірський район – у 10.

З діагнозом COVID-19 26 вересня госпіталізували 87 людей. Своєю чергою, на самоізоляцію скерували 570 жителів області. На жаль, 13 хворих померли від ускладнень. В реанімації наразі перебувають 99 людей, з них 38 – під'єднані до апаратів ШВЛ.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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Лише 1,2% пацієнтів з коронавірусом – повністю вакциновані

Станом на 27 вересня в стаціонарах лікується 1581 пацієнт. Ліжкова система завантажена на 47,91%. З усіх госпіталізованих 36 – вакциновані однією дозою, а 19 – двома.

  •  У Львівській обласній інфекційній лікарні перебувають 145 хворих;
  • у Центрі легеневого здоров'я – 245;
  • у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 213;
  • у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "ОХМАТДИТ" – 16;
  • у Лікарні швидкої медичної допомоги Львова – 346;
  • у Стрийській міській лікарні – 118;
  • у Стебницькій міській лікарні – 126;
  • у Рудківській лікарні – 86;
  • у Новояворівській районній лікарні №1 імені Юрія Липи – 102;
  • у Кам'янка-Бузькій ЦРЛ – 119;
  • у Сокальській ЦРЛ – 59;
  • у Перемишлянській ЦРЛ – 6.
Зверніть увагу! З початку пандемії коронавірус виявили у понад 148,3 тисячі жителів Львівщини. Від ускладнень хвороби померли 3850 людей. Своєю чергою, вилікуватись вдалося понад 136,38 тисячі хворих.


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Автор: Ольга Котів