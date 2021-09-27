На Львівщині зростає захворюваність на коронавірус: у скількох пацієнтів є щеплення від COVID-19

Ситуація з коронавірусом на Львівщині – не найкраща. Кожного дня кількість хворих та госпіталізованих зростає. З понад 1500 пацієнтів повністю вакцинованими є лише 1,2%.

Наразі Львівщина перебуває у жовтій карантинній зоні. Однак, якщо така динаміка зберігатиметься, область може стати "червоною".

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Кількість хворих на COVID-19 зростає

На Львівщині 26 вересня провели 1185 досліджень на коронавірус. COVID-19 діагностували у 241 людини:

Дрогобицький район – у 29 жителів;

Золочівський район – у 7;

Львівський район – у 180 (у Львові – 147);

Стрийський район – у 6;

Яворівський район – у 3;

Червоноградський район – у 6;

Самбірський район – у 10.

З діагнозом COVID-19 26 вересня госпіталізували 87 людей. Своєю чергою, на самоізоляцію скерували 570 жителів області. На жаль, 13 хворих померли від ускладнень. В реанімації наразі перебувають 99 людей, з них 38 – під'єднані до апаратів ШВЛ.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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Лише 1,2% пацієнтів з коронавірусом – повністю вакциновані

Станом на 27 вересня в стаціонарах лікується 1581 пацієнт. Ліжкова система завантажена на 47,91%. З усіх госпіталізованих 36 – вакциновані однією дозою, а 19 – двома.

У Львівській обласній інфекційній лікарні перебувають 145 хворих;

у Центрі легеневого здоров'я – 245;

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 213;

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "ОХМАТДИТ" – 16;

у Лікарні швидкої медичної допомоги Львова – 346;

у Стрийській міській лікарні – 118;

у Стебницькій міській лікарні – 126;

у Рудківській лікарні – 86;

у Новояворівській районній лікарні №1 імені Юрія Липи – 102;

у Кам'янка-Бузькій ЦРЛ – 119;

у Сокальській ЦРЛ – 59;

у Перемишлянській ЦРЛ – 6.

З початку пандемії коронавірус виявили у понад 148,3 тисячі жителів Львівщини. Від ускладнень хвороби померли 3850 людей. Своєю чергою, вилікуватись вдалося понад 136,38 тисячі хворих.



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