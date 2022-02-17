На Львівщині лютує негода: ураган зірвав дах лікарні в Стебнику – моторошні фото

У Стебнику, що на Львівщині, трапився надзвичайний інцидент через негоду. Там ураганний вітер зняв частину даху з місцевої лікарні.

Інцидент трапився вночі 17 лютого, а вже зранку оприлюднили фото пошкоджень. Детальніше про події цієї ночі написали на сайті Дрогобицької громади, до якої входить місто Стебник.

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Також у повідомленні мовиться, що пошкодився дах у дрогобицькій гімназії №9. Проте там все не так погано, як у Стебнику.



Дах лікарні, який зірвав ураган / Фото Дрогобицької міськради

На фото будівлі лікарні помітно, що частина даху практично скрутилася та сильно деформувалася. Наразі її закріпили, щоб не пошкодилася решта покрівлі.

Постраждало від негоди й село Снятинка. Там вітром пошкодило лінію електропередач. Тому населений пункт тимчасово залишився без світла.



Будівля пошкодженої лікарні / Фото Дрогобицької міськради

Негода лютуватиме й далі

Вже зранку почали відновлювати електромережу та пошкодженні дахи. Проте зазначили, не варто надіятися, що все позаду.

Адже, за прогнозами синоптиків, негода лютуватиме впродовж усього дня. У регіоні фіксують пориви вітру до 25-30 метрів на секунду. Тому в цей день оголосили штормове попередження.

Рятувальники закликали людей не виходити на вулицю без зайвої потреби. Також варто уникати небезпечних ділянок і не паркувати автомобілі під старими розлогими деревами.

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