Инцидент произошел ночью 17 февраля, а уже с утра обнародовали фото разрушений. Детальнее о событиях этой ночи написали на сайте Дрогобычской общины, в которую входит город Стебник.
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Также в сообщении говорится, что повреждена крыша в дрогобычской гимназии №9. Однако там все не так плохо, как в Стебнике.
Крыша больницы, которую сорвал ураган / Фото Дрогобычского горсовета
На фото здания больницы заметно, что часть крыши практически скрутилась и сильно деформировалась. Сейчас ее закрепили, чтобы не повредилась остальная кровля.
Пострадало от непогоды и село Снятынка. Там ветром повредило линию электропередач. Поэтому населенный пункт временно остался без света.
Здание поврежденной больницы / Фото Дрогобычского горсовета
Ненастье будет свирепствовать и дальше
Уже с утра начали восстанавливать электросеть и крышу. Однако отметили, что не стоит надеяться, что все позади.
Ведь, по прогнозам синоптиков, непогода будет свирепствовать на протяжении всего дня. В регионе фиксируют порывы ветра до 25 – 30 метров в секунду. Потому в этот день объявили штормовое предупреждение.
Спасатели призвали людей не выходить на улицу без лишней нужды. Также следует избегать опасных участков и не парковать автомобили под старыми раскидистыми деревьями.
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