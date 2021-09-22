На Львівщину завезли заражену сальмонелою польську курятину

У курятині, яку привезли з Польщі, 16 вересня виявили сальмонелу. Заражене м'ясо отримало львівське підприємство.

Про інцидент повідомили через систему швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів RASFF. Наразі невідомо, чи хтось вже інфікувався сальмонельозом, з'ївши цю курятину.

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На Львівщину завезли заражену сальмонелою курятину

Через систему RASFF 16 вересня повідомили, що на Львівщину потрапила партія зараженої курятини. У ній виявили бактерію роду Salmonella Enteritidis. Небезпечне м'ясо привезли з Польщі. Виробник – SuperDrob S. A. Курятина прибула з холодильного складу AMP Logistyka, що у місті Плонськ.

Загалом експортували 180 кілограмів зараженого м'яса. Його отримало ПП "ЛЯМІТ", що розташоване у Львові на проспекті Червоної Калини, 39/31. Усіх, хто виявить курятину з цієї партії в обігу, просять повідомити Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області за телефоном (0352) 52-10-10.

Коротко про останні подібні випадки в Україні

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Що таке сальмонела Сальмонела (Salmonella) – це рід грам-негативних бактерій, які спричиняють у людей та тварин черевний тиф, паратифи та сальмонельози. Сальмонельоз вражає травну систему. Хвороба супроводжується розвитком діареї, інтоксикацією та зневодненням організму, а іноді – сепсисом та гнояками у внутрішніх органах.

Відповідно до українського законодавства, якщо експортовані харчові продукти є небезпечними, то їх негайно потрібно вилучити з обігу. Якщо вони могли потенційно потрапити до споживачів, то підприємству слід повідомити про причини їхнього вилучення.