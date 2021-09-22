Про інцидент повідомили через систему швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів RASFF. Наразі невідомо, чи хтось вже інфікувався сальмонельозом, з'ївши цю курятину.

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На Львівщину завезли заражену сальмонелою курятину

Через систему RASFF 16 вересня повідомили, що на Львівщину потрапила партія зараженої курятини. У ній виявили бактерію роду Salmonella Enteritidis. Небезпечне м'ясо привезли з Польщі. Виробник – SuperDrob S. A. Курятина прибула з холодильного складу AMP Logistyka, що у місті Плонськ.

Загалом експортували 180 кілограмів зараженого м'яса. Його отримало ПП "ЛЯМІТ", що розташоване у Львові на проспекті Червоної Калини, 39/31. Усіх, хто виявить курятину з цієї партії в обігу, просять повідомити Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області за телефоном (0352) 52-10-10.

Зауважте! Відповідно до українського законодавства, якщо експортовані харчові продукти є небезпечними, то їх негайно потрібно вилучити з обігу. Якщо вони могли потенційно потрапити до споживачів, то підприємству слід повідомити про причини їхнього вилучення.

Коротко про останні подібні випадки в Україні

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На Дніпропетровщині 29 липня закликали вилучати з продажу спеції, які експортували з Польщі. У їхньому складі була отруйна речовина 2-хлоретанол.