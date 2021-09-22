Об инциденте сообщили через систему быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах RASFF. Пока неизвестно, кто уже заразился сальмонеллезом, съев эту курятину.

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На Львовщину завезли зараженную сальмонеллой курятину

Через систему RASFF 16 сентября сообщили, что на Львовщину попала партия зараженной курятины. В ней обнаружили бактерию рода Salmonella Enteritidis. Опасное мясо привезли из Польши. Производитель – SuperDrob S. A. Курятина прибыла с холодильного склада AMP Logistyka, что в городе Плоньск.

В целом экспортировали 180 килограммов зараженного мяса. Его получило ЧП "ЛЯМИТ", расположенное во Львове на проспекте Красной Калины, 39/31. Всех, кто обнаружит курятину из этой партии в обращении, просят сообщить Главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области по телефону (0352) 52-10-10.

Заметьте! Согласно украинскому законодательству, если экспортируемые продукты питания опасны, то их немедленно нужно изъять из обращения. Если они могли потенциально попасть к потребителям, то предприятию следует сообщить о причинах их изъятия.

Коротко о последних подобных случаях в Украине

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