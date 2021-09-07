Опасные йогурты экспортировали из Италии в Харьков, а затем – в другие супермаркеты Украины. О превышении нормы камеди рассказали 6 сентября.
Обратите внимание Может привести к отравлению: на Буковине в мороженом и сыре нашли опасное вещество
Могут быть в продаже
Система быстрого реагирования пищевых продуктов нашла опасное вещество 31 августа. Специалисты сообщили об этом в Госпродпотребслужбу. Известно, что йогурты привозили в компанию "Пилот" в Харькове.
В обращении специалисты Госпродпотребслужбы говорят немедленно изъять вредные продукты, чтобы они не попали в супермаркеты. Если йогурты уже есть на прилавках, то их надо быстро убрать и проинформировать в течение 2 дней.
Похожие случаи в Украине
- На Харьковщине 2 августа обнаружили опасный сыр. Его привозили из Турции, а производителем является фирма из Польши-BEL POLSKA. Сыр содержал вредную добавку – стабилизатор. Госпродпотребслужба приказала изъять товар.
- 23 июля в "Метро" в Харькове привезли мороженое с ядом Mars Wrigley Confectionery. В нем нашли оксид этилена – бесцветный газ для дезинфекции медицинских шприцев. Известно, что торт изготавливали во Франции, в Украину он попал из Румынии.