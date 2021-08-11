Опасный для человека этиленоксид обнаружили сразу в нескольких продуктах, в частности тех, которые добавляют в мороженое и сыр.
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Яд обнаружили в таких продуктах
- стабилизаторе Lugomme, которые использовался в производстве мороженого, которое экспортировали из Франции;
- резинке рожкового дерева из Германии (поставщик: ROEPER), из которого были изготовлены пищевые добавки (Stab 2000, Super Neutrose Boite), что экспортировались из Франции;
- добавку-стабилизатор обнаружили в мягком сыре из Турции, который экспортировался из Польши в Украину.
Операторов рынка, которые осуществляют оборот продуктов, и потребителей призывают в случае обнаружения несоответствующей продукции в обороте немедленно сообщить управлению Госпродпотребслужбы в Черновицкой области.
Что известно о яде этиленоксиде
- Это органическое, химическое вещество, которое является ядовитым для теплокровных животных и человека.
- Обладает канцерогенным, мутагенным, раздражающим и наркотическим действием.
- Проявлениями отравления являются сильная головная боль, одышка, тошнота и рвота.