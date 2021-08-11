Небезпечний для людини етиленоксид виявили одразу у декількох продуктах, зокрема тих, які додають у морозиво та сир.
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Отруту виявили у таких продуктах
- стабілізаторі Lugomme, які використовувався у виробництві морозива, яке експортували з Франції;
- гумці рожкового дерева з Німеччини (постачальник: ROEPER), з якого були виготовлені харчові добавки (Stab 2000, Super Neutrose Boite), що експортувались з Франції;
- добавку-стабілізатор виявили в м'якому сирі з Туреччини, що експортувався з Польщі до України.
Операторів ринку, які здійснюють обіг продуктів, та споживачів закликають у випадку виявлення невідповідної продукції в обігу негайно повідомити управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області.
Що відомо про отруту етиленоксид
- Це органічна, хімічна речовина, яка є отруйною для теплокровних тварин і людини.
- Має канцерогенну, мутагенну, подразливу і наркотичну дію.
- Проявами отруєння є сильний головний біль, задишка, нудота і блювота.