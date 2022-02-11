Львівська поліція шукає вибухівку в низці шкіл, дитсадочків та ТРЦ

У Львові 11 лютого вчергове повідомили про замінування шкіл, дитсадків та ТРЦ. Наразі там працюють фахівці, які намагаються знайти ймовірну вибухівку.

Цю інформацію вже підтвердили у поліції. Повідомлення про замінування надійшло після обіду.

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У Львові буцімто замінували школи та ТРЦ

Речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська розповіла, що анонімне повідомлення про замінування надійшло приблизно о 15:30.

Частина шкіл у Львові працює, а частина – ні. Однак правоохоронці змушені перевірити на наявність вибухівки кожен навчальний заклад. Проводяться всі необхідні роботи,

– зазначила Добровольська.

Вибухівку буцімто заклали в школах, дитсадках та ТРЦ. Зокрема, евакуацію відвідувачів та працівників проводили у ТРЦ Victoria Gardens.



В ТРЦ Victoria Gardens шукають вибухівку / Фото "Варта 1"

Правоохоронці, спеціалісти-вибухотехніки та кінологи обстежують приміщення та прилеглі території усіх об'єктів. Вони намагаються знайти ймовірну вибухівку.

Також поліцейські проводять евакуацію дітей та працівників навчальних закладів. Окрім цього, вони намагаються встановити особу зловмисника, який надав повідомлення про замінування.

Торік в Україні посилили відповідальність за фейкові замінування. Зловмиснику може загрожувати суворе покарання – від 2 до 6 років у в'язниці.



Як карають за "мінування" в Україні / Інфографіка 24 каналу