Львівське кафе похизувалося антивакцинаторськими замашками: його закрили
Джерело:інстаграм Firefly`s
У Львові крамниця-кафе веганських продуктів Firefly's запрошує до себе відвідувачів без масок і вакцинації. У міській раді повідомляють, що заклад уже закрили, власники ж кажуть, що "працюють".
Відповідний допис Firefly's оприлюднили у себе на сторінці в інстаграмі. Користувачі соцмереж поділилися на два табори: ті, які підтримують позицію закладу, і ті, які гостро засуджують.
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"Ми не вели COVID-підтримуючої політики"
Кафе-крамниця спеціалізується на продажі веганських товарів. У своєму пості вони закликали приходити до закладу людей без масок і сертифікатів вакцинації. Начебто це "простір вільних людей", і вони не хочуть дискримінації.
Пост про коронавірус від власників Firefly's / Скриншот з інстаграму закладу
Firefly's ніколи не вів ковід-підтримуючої політики. І зараз не буде. Ні під якими страхами. Чесно, було страшно виражати свою позицію,
– написала власниця.
Відзначимо, що текст на картинці-попередженні від власників майже на 100% збігається із текстом іншого скандального кафе Nebos у Києві. Втім, власники у цих закладів різні.Нагадаємо! З 25 жовтня у Львівській області запровадили нові карантинні правила. Усі відвідувачі кафе, ресторанів, промислових ринків, ТРЦ, салонів краси мають мати з собою сертифікати про вакцинацію або негативний ПЛР-тест (за 72 години до відвідування закладу). Такі ж обмеження почнуть діяти у Львові з 1 листопада.
Влада каже, що Firefly's закрили, власники – спростовують
Увечері 26 жовтня Львівська міська рада повідомила наслідки моніторингу закладів міста. Так, в 11 кафе і магазинах знайшли порушення. У списку порушників і закладів Firefly's.
У сторіз власниця Firefly's стверджує, що ніхто їх не закривав, просто заклад вирішив закритися дещо раніше. Інформацію у ЗМІ вона назвала "дезінформацією".
Firefly's стверджує, що їх не закрили / Скриншот
Подібний випадок у Києві
- Минулого тижня скандал розгорівся навколо веганського кафе Nebos у Києві.
- На вхідних дверях вони розмістили наліпку, що "не підтримують медичного експерименту і дозволяють приходити без сертифікату вакцинації та навіть маски".
- Після розголосу у ЗМІ та соцмережах, у ресторан прийшла поліція. Правоохоронці повідомили, що на власників наклали штраф, а кафе закрили.
- Втім, подібно до львівського випадку, власник Nebos у соцмережах також стверджує, що його не закривали. Він називає інформацію у ЗМІ маніпулятивною, а самий скандал – спробою залякати підприємців.