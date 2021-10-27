Львівське кафе похизувалося антивакцинаторськими замашками: його закрили

У Львові крамниця-кафе веганських продуктів Firefly's запрошує до себе відвідувачів без масок і вакцинації. У міській раді повідомляють, що заклад уже закрили, власники ж кажуть, що "працюють".

Відповідний допис Firefly's оприлюднили у себе на сторінці в інстаграмі. Користувачі соцмереж поділилися на два табори: ті, які підтримують позицію закладу, і ті, які гостро засуджують.

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"Ми не вели COVID-підтримуючої політики"

Кафе-крамниця спеціалізується на продажі веганських товарів. У своєму пості вони закликали приходити до закладу людей без масок і сертифікатів вакцинації. Начебто це "простір вільних людей", і вони не хочуть дискримінації.



Пост про коронавірус від власників Firefly's / Скриншот з інстаграму закладу

Firefly's ніколи не вів ковід-підтримуючої політики. І зараз не буде. Ні під якими страхами. Чесно, було страшно виражати свою позицію,

– написала власниця.

Відзначимо, що текст на картинці-попередженні від власників майже на 100% збігається із текстом іншого скандального кафе Nebos у Києві. Втім, власники у цих закладів різні.

Влада каже, що Firefly's закрили, власники – спростовують

З 25 жовтня у Львівській області запровадили нові карантинні правила . Усі відвідувачі кафе, ресторанів, промислових ринків, ТРЦ, салонів краси мають мати з собою сертифікати про вакцинацію або негативний ПЛР-тест (за 72 години до відвідування закладу). Такі ж обмеження почнуть діяти у Львові з 1 листопада.

Увечері 26 жовтня Львівська міська рада повідомила наслідки моніторингу закладів міста. Так, в 11 кафе і магазинах знайшли порушення. У списку порушників і закладів Firefly's.

У сторіз власниця Firefly's стверджує, що ніхто їх не закривав, просто заклад вирішив закритися дещо раніше. Інформацію у ЗМІ вона назвала "дезінформацією".



Firefly's стверджує, що їх не закрили / Скриншот

Подібний випадок у Києві