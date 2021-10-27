Соответствующее сообщение Firefly'S обнародовали у себя на странице в инстаграме. Пользователи соцсетей поделились на два лагеря: те, которые поддерживают позицию заведения, и те, которые остро осуждают.
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"Мы не вели ковод-поддерживающей политики"
Кафе-магазин специализируется на продаже веганских товаров. В своем посте они призывали приходить в заведение людей без масок и сертификатов вакцинации. Как будто это "пространство свободных людей", и они не хотят дискриминации.
Пост о коронавирусе от владельцев Firefly'S / Скриншот из инстаграма заведения
Firefly's никогда не вел ковид-поддерживающей политики. И сейчас не будет. Ни под какими страхами. Честно, было страшно выражать свою позицию,
– написала владелица.
Отметим, что текст на картинке-предупреждении от владельцев почти на 100% совпадает с текстом другого скандального кафе Nebos в Киеве. Впрочем, владельцы у этих заведений разные.
Власть говорит, что Firefly's закрыли, владельцы опровергают
Вечером 26 октября Львовский городской совет сообщил последствия мониторинга заведений города. Так, в 11 кафе и магазинах нашли нарушения. В списке нарушителей и заведение Firefly's.
В сториз владелица Firefly's утверждает, что никто их не закрывал, просто заведение решило закрыться несколько раньше. Информацию в СМИ она назвала "дезинформацией".
Firefly's утверждает, что их не закрыли / Скриншот
Подобный случай в Киеве
- На прошлой неделе скандал разгорелся вокруг веганского кафе Nebos в Киеве.
- На входной двери они разместили наклейку, "не поддерживающие медицинского эксперимента и позволяющие приходить без сертификата вакцинации и даже маски".
- После огласки в СМИ и соцсетях, в ресторан пришла полиция. Правоохранители сообщили, что на владельцев наложили штраф, а кафе закрыли.
- Впрочем, подобно львовскому случаю, владелец Nebos в соцсетях также утверждает, что его не закрывали. Он называет информацию в СМИ манипулятивной, а сам скандал попыткой запугать предпринимателей.