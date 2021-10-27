Соответствующее сообщение Firefly'S обнародовали у себя на странице в инстаграме. Пользователи соцсетей поделились на два лагеря: те, которые поддерживают позицию заведения, и те, которые остро осуждают.

Между тем Успешный эксперимент Минздрава: в Моршине вообще нет госпитализированных с COVID-19

"Мы не вели ковод-поддерживающей политики"

Кафе-магазин специализируется на продаже веганских товаров. В своем посте они призывали приходить в заведение людей без масок и сертификатов вакцинации. Как будто это "пространство свободных людей", и они не хотят дискриминации.

Пост о коронавирусе от владельцев Firefly'S / Скриншот из инстаграма заведения

Firefly's никогда не вел ковид-поддерживающей политики. И сейчас не будет. Ни под какими страхами. Честно, было страшно выражать свою позицию,

– написала владелица.

Отметим, что текст на картинке-предупреждении от владельцев почти на 100% совпадает с текстом другого скандального кафе Nebos в Киеве. Впрочем, владельцы у этих заведений разные.

Напомним! С 25 октября во Львовской области ввели новые карантинные правила. Все посетители кафе, ресторанов, промышленных рынков, ТРЦ, салонов красоты должны иметь с собой сертификаты о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа до посещения заведения). Такие же ограничения начнут действовать во Львове с 1 ноября.

Власть говорит, что Firefly's закрыли, владельцы опровергают

Вечером 26 октября Львовский городской совет сообщил последствия мониторинга заведений города. Так, в 11 кафе и магазинах нашли нарушения. В списке нарушителей и заведение Firefly's.

В сториз владелица Firefly's утверждает, что никто их не закрывал, просто заведение решило закрыться несколько раньше. Информацию в СМИ она назвала "дезинформацией".



Firefly's утверждает, что их не закрыли / Скриншот

Подобный случай в Киеве