Львівські храми нададуть свої приміщення під укриття: перелік адрес

Храми Львова надаватимуть свої приміщення під укриття у випадку посилення російської агресії. Також вони готові приймати внутрішньо переміщених людей.

За рішенням Ради єпископів, у Львові напрацювали перелік храмів, які мають великі приміщення під укриття. Їхній перелік збільшуватиметься.

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У приміщеннях храмів облаштовуватимуть укриття

Капелан Львівської міськради отець Павло Дроздяк розповів, що церква в усі часи була і є місцем, де люди завжди можуть знайти захист.

"І найперше, це захист нашого Творця. Але також ми розуміємо, що наші храми як будівлі, також можуть і послужити в разі необхідності нашим громадянам для укриття", – додав Дроздяк.

Тому у Львові відбулася зустріч представників усіх церков. На ній вирішили, що у приміщеннях храмів можна облаштувати укриття. Для цього фахівці вже їх оглянули.

Церква готова до того, щоб разом зі своїми вірними боронити свою Україну, боронити свій край саме в такий спосіб, який вона може – духовний і фізичний, відкриваючи свої двері, навчаючись домедичної допомоги для того, щоб якнайкраще послужити всім нашим громадянам,

– зазначив капелан ЛМР.

Дроздяк зауважив, що храми завжди готові відчинити свої двері, ба навіть стати польовими шпиталями.

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Перелік храмів з укриттями збільшуватимуть

Міська влада активно співпрацює з релігійним середовищем, щоб узгодити дії на випадок посилення російської агресії. Тож за потреби перелік храмів, у підвалах яких організовуватимуть укриття, збільшуватимуть.

"Тримаємо руку на пульсі. Зараз маємо напрацьований перелік церков, приміщення яких, у разі надзвичайної ситуації, можуть стати об’єктами укриття або слугувати для розміщення евакуйованих осіб", – додав керівник департаменту "Адміністрація міського голови" Євген Бойко.

За словами посадовця, церква завжди була і є відкритою для співпраці з містом, адже усі розуміють, що під час такої напруженої ситуації мовиться про безпеку людей.

"Мусимо зберігати спокій і працювати над тим, щоб кожен почував себе у безпеці", – підсумував Бойко.

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Адреси храмів, у яких можуть облаштувати укриття

Галицький район:

Храм святих Петра і Павла УГКЦ на вулиці Театральній, 11;

Храм Блаженного Климентія УГКЦ на вулиці Кривоноса, 1;

Свято-покровський кафедральний собор ПЦУ на вулиці Грушевського, 2;

Храм Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ на вулиці Руській, 5;

Собор Успіння Пресвятої Богородиці ВАЦ на вулиці Вірменській, 7;

Курія Львівської Архідієцезії РКЦ на вулиці Винниченка, 32.

Личаківський район:

Храм Благовіщення Пресвятої Богородиці УГКЦ на вулиці Пасічній, 83;

Храм святого Іоана Золотоустого ПЦУ на вулиці Лисенка, 43;

Храм святого Антонія РКЦ на вулиці Личаківській, 49а.

Франківський район:

Храм Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього УГКЦ на вулиці Науковій, 23/4;

Храм святих Володимира і Ольги УГКЦ на вулиці Симоненка 5а;

Храм ГЕФСИМАНІЯ ХЄЦ на вулиці Кульпарківській, 65;

Церква АСД на вулиці Івана Багряного, 38.

Шевченківський район:

Храм Собору Пресвятої Богородиці УГКЦ на вулиці Широкій, 6 у Брюховичах;

Храм Пресвятої Тройці ПЦУ на вулиці Шевченка, 311а;

Церква Віфанія ХВЄ на вулиці Жовківській, 8.

Сихівський район:

Храм Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ на площі святого Івана Павла II Папи Римського, 1;

Церква Голгофа ХВЄ на вулиці Скрипника, 2а.

Залізничний район:

Храм Воскресіння ГНІХ на вулиці Городоцькій, 319а.

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